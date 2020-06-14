Роспотребнадзор фактически переложил ответственность за «семейный статус» постояльцев на администрацию гостиниц

Отели имеют право решать, в какие номера заселять постояльцев, рекомендации о заселении каждого в одноместные или семейные номера не являются обязательными, говорится в разъяснениях ведомства. За несколько часов до этого Роспотребнадзор выпустил рекомендации размещать постояльцев отелей преимущественно в одноместном варианте, за исключением семей. То есть в целях недопущения новых заражений коронавирусом предлагалось не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни. Такая формулировка насторожила петербургского отельера Юниса Теймурханлы. Он считает, что в этом случае пострадают бюджетные гостиницы.

Теперь в контрольном ведомстве утверждают, что принятие решения о предоставлении номеров и их заполнении полностью входит в сферу ответственности руководства гостиниц. В свою очередь, в Ростуризме отметили, что туристы, которые приехали на отдых вместе, не должны будут при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке. Как сообщила «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, на этом настаивали представители турбизнеса.

В РФ, по данным на 14 июня, зафиксировано почти 529 тыс. случаев заражения COVID-19.