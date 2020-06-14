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21:01, 14 июня 2020

В бывшем концлагере «Аушвиц-Биркенау» состоялись мероприятия ко Дню памяти жертв нацистских концлагерей

В бывшем концлагере «Аушвиц-Биркенау» сегодня состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв немецких нацистских концлагерей и лагерей смерти, рассказал нам наш корреспондент в Польше Вацлав Радзивинович. Узников концлагеря советские войска освободили в конце января 1945 года, более двухсот солдат погибли.



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