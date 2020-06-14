Отданный под церковный суд схиигумен Сергий записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому Кириллу

Отданный под церковный суд за ослушание и спорные публичные выступления схиигумен Сергий (Николай Романов) записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Сергий говорит, что ему запретили служить, исповедовать, читать молитвы для больных людей, осталось только «обратиться к врачам и отрезать мой язык».

«Из дома Пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией. Чем мы вам, грешные, не угодили? Гроб у меня есть, крест у меня есть, гвозди у меня есть. Жду вашего решения. Простите и благословите. Прости их отче. Не ведают, что творят».

Сергий является духовником известных в России личностей. В их числе ранее упоминался ныне покойный вор в законе, «смотрящий» за Свердловской областью Тимур Свердловский. В прошлом к отцу Сергию часто ездила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Отец Сергий также считается духовником хоккеиста Павла Дацюка. Об этом пишет издание Znak.com