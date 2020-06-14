Гостиницы вправе сами решать, в какие номера заселять постояльцев

Рекомендации о заселении в одноместные или семейные номера не являются обязательными. Такие разъяснения выпустил Роспотребнадзор. Ранее в ведомстве рекомендовали размещать гостей в отелях, за исключением семей, преимущественно в одноместном варианте. В Роспотребнадзоре считают, сто это позволит избежать дополнительных рисков заражения коронавирусом при тесном контакте. Доказывание семейного статуса не относится к компетенции Роспотребнадзора. Принятие решения о предоставлении номеров и их заполнении полностью входит в сферу ответственности руководства гостиницы, — говорится в заявлении Роспотребнадзора.
2020-06-14T20:35:09+03:00
2020-06-14T20:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 14 июня 2020
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