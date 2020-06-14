Рейс авиакомпании S7 из Петербурга в Иркутск, задержанный после столкновения в Пулково с другим бортом, отменен

Рейс авиакомпании S7 из Петербурга в Иркутск, задержанный после столкновения в аэропорту Пулково с другим бортом, отменен. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта. Ранее время вылета неоднократно переносилось. Сегодня днем на взлетно-посадочной полосе столкнулись по касательной два А-320 компаний S7 и «Уральские авиалинии». Погибших и пострадавших нет, на работу аэропорта инцидент не повлиял. Пассажиров «Уральских авиалиний» уже доставили к месту назначения в Калининград резервным бортом. Когда полетят клиенты S7, не уточняется. По факту происшествия ведут проверку прокуратура и СК. По предварительным данным, один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого.