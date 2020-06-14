Американская экономика начала восстанавливаться от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса

В ближайшие месяцы этот процесс, вероятнее всего, ускорится. Об этом в эфире Си-эн-эн заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. По его оценкам, во второй половине текущего года, возможно, будет зафиксирован «20-процентный экономический рост, а безработица упадет».