Американская экономика начала восстанавливаться от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса

В ближайшие месяцы этот процесс, вероятнее всего, ускорится. Об этом в эфире Си-эн-эн заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. По его оценкам, во второй половине текущего года, возможно, будет зафиксирован «20-процентный экономический рост, а безработица упадет».
2020-06-14T20:04:01+03:00
2020-06-14T20:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 14 июня 2020
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