Туристы, которые приехали на отдых вместе, не должны будут при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство выпустило рекомендации для администраций гостиниц, в которых в том числе говорится, что не стоит заселять в один номер гостиницы людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни.