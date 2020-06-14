Туристы, которые приехали на отдых вместе, не должны будут при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство выпустило рекомендации для администраций гостиниц, в которых в том числе говорится, что не стоит заселять в один номер гостиницы людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни.
2020-06-14T21:01:00+03:00
2020-06-14T21:00:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 14 июня 2020
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