Кинотеатры в Москве могут открыться уже в июле

Как сообщил мэр города Сергей Собянин, дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, будет зависеть от ситуации с распространением заболевания. Когда кинотеатры вновь откроются, они будут работать по особым правилам, разработанным в конце мая Роспотребнадзором. Зрителей будут рассаживать на расстоянии не меньше метра друг от друга, а вместе сидеть разрешат только членам одной семьи или тем, кто вместе живет.

Между сеансами рекомендовано устанавливать перерыв не менее получаса для проветривания зала и дезинфекции кресел. Билеты власти предлагают проверять бесконтактно: с помощью сканеров.