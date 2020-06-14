В Пензе задержали двух граждан, которые расклеивали листовки против поправок в Конституцию

В Пензе задержали двух граждан, в том числе депутата городской думы, которые расклеивали листовки против поправок в Конституцию. Депутата Гордумы от КПРФ Александра Рогожкина и члена Ленинского коммунистического союза молодежи Александра Ермакова задержали сотрудники пензенской полиции и ОМОНа. Правоохранители и сообщили мужчинам, что причиной задержания является законодательный запрет на расклейку листовок. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого Рогожкина.

В начале июня ЦИК заявил, что закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок. Несмотря на это, сам ЦИК опубликовал видео, где известные люди — в частности, актер Сергей Безруков и певец Олег Газманов — просят россиян проголосовать за поправки. Затем такую же агитацию заметили и на сайте комиссии, но вскоре ее удалили.

Сейчас Рогожкина и Ермакова собираются вести в отделение полиции. Что именно им вменяют, пока неизвестно.