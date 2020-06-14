В квартиру актера Михаила Ефремова сегодня приходили сотрудники ФСИН

Как передает телеканал РЕН, представили ведомства проверяли, как артист соблюдает условия содержания под домашним арестом. Михаил Ефремов 8 июня, находясь в пьяном виде спровоцировал в центре Москвы смертельное ДТП. Позже экспертиза выявила в его крови и наркотики.
2020-06-14T19:30:59+03:00
2020-06-14T19:30:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 14 июня 2020
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