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Эксклюзив Эха 19:29, 14 июня 2020

Завтра состоится открытое заседание Мещанского суда по делу «Седьмой студии»

Завтра состоится открытое заседание Мещанского суда по делу «Седьмой студии». По решению судьи это заседание станет последним по представлению доказательств со стороны защиты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Дмитрий Харитонов.

«Заседание суда будет открытое, всем будут рады. Судья сказал, что мы заканчиваем представлять доказательства. Мне очень сложно понять, как это сделаем, поскольку суд удовлетворил ходатайство о допросе трех свидетелей», — сказал он.

Заседание по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия», состоится в Мещанском суде в 14.00.

Судья Олеся Менделеева вызвала на допрос эксперта Елену Баженову, а также подвергла приводу свидетеля Элеонору Филимонову, помощницу бухгалтера Нины Масляевой.



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