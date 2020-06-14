Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России

Это стало возможным после того, как в его школу перешла Александра Трусова.

В начале мая стало известно, что Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе. И будет работать в школе Плющенко с тренером Сергеем Розановым. Результат их сотрудничества внушает оптимизм. Накануне Плющенко рассказал, что двукратная чемпионка мира среди юниоров успешно исполнила на тренировке четверной ритбергер. Ранее этот прыжок на официальных турнирах женщинами еще не исполнялся. Напомню, что Александра Трусова ранее имела в своем арсенале четверные лутц, флип, тулуп и сальхов. В академии Плющенко также тренируются Вероника Жилина и Софья Титова, включенные в состав юношеской сборной страны.

По информации ТАСС, основным местом работы Евгения Плющенко, согласно документу Министерства спорта, значится Центр спортивной подготовки сборных команд России. Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в апреле 2017 года. До этого года статуса тренера сборной он не имел.