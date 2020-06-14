Польша назвала «недоразумением» случайное вторжение своих военных на территорию Чехии

Пограничный инцидент произошел этой весной, но остался без серьезных последствий.

Польские военные принесли неофициальные извинения Чехии из-за инцидента в Восточной Моравии, произошедшего этой весной. Тогда военному патрулю было приказано закрыть границу с Чехией из-за пандемии коронавируса, но военнослужащие не заметили, как случайно пересекли пограничную черту. В итоге они заняли церковь, расположенную в 30 метрах от границы, а затем, угрожая оружием, выгнали оттуда чешского инженера, который собирался сфотографировать храм для реставрации. Как сообщает BBC, то же самое вскоре произошло и с местным журналистом, который услышал об инциденте и приехал снять польских военных. Позднее Варшава заверила чешский МИД, что инцидент был просто недоразумением, за которым не стояло никаких враждебных намерений. Военные покинули территорию другого государства, но официальных извинений Прага пока так и не дождалась.

Накануне Польша вновь открыла границы с другими странами ЕС после трех месяцев карантина.