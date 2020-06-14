Требования Роспотребнадзора о заселении в отдельные номера касаются в первую очередь бюджетных отелей и хостелов

Отельер Юнис Теймурханлы прокомментировал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщение в СМИ о том, что Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Требования ведомства, по словам отельера, в первую очередь ударят по бюджетным отелям и хостелам. Однако подчеркнул, что лично не видел таких указаний Роспотребнадзора.



«Я читал рекомендации ведомства, и там нет такой формулировки (о заселении неженатых пар) — такого требования не содержится», — сказал он.

По словам Ю.Теймурханлы, пока единых требований Роспотребнадзора нет. «Есть рекомендации, которые он дает региональным своим отделениям. И те субъекты, которые работают в том или ином регионе, обязаны следовать требованиям локального Роспотребнадзора. В требованиях Роспотребнадзора есть пункт о том, что гости должны проживать в отдельных номерах, и вместе кто путешествует вместе. Расплывчатая такая формулировка касается бюджетных средств размещения — хостелы или недорогие гостиницы, где люди могут проживать несколько людей в одном номере», — отметил он.

Роспотребнадзор также рекомендовал персоналу гостиниц мерять температуру каждый день утром и вечером и не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.

«Из существенных требований, которые могут сейчас нам мешать в работе, это требование об обязательном прохождении анализа на вирус среди персонала. Это для нас дорогостоящее мероприятие. Мы ждем региональных требований, будет ли этот пункт продублирован, потому что мы со стороны сообщества выступали против обязательного характера термометрии у гостей. При этом с персоналом все организовано, у нас есть входной фильтр. А вот с гостями момент сложный, как и момент с проветриванием номеров каждые два часа», — отметил отельер Ю.Теймурханлы.