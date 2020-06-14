Лауреаты Нобелевской премии по литературе Мюллер и Алексиевич подписали обращение в поддержку историка Юрия Дмитриева

Лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Светлана Алексиевич подписали обращение в поддержку российского историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Обращение адресовано комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, а текст публикует «Новая газета». Авторы обращения, к которому присоединился лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл, считают, что уголовное дело против Дмитриева основано на желании «заглушить память о репрессиях». С 2018 года Дмитриев находится в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Дело в отношении историка расследуется повторно — ранее его оправдали по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях.