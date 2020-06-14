Пассажиры борта «Уральских авиалиний», который в «Пулково» столкнулся с бортом S7, благополучно прибыли в Калининград

Пассажиры борта «Уральских авиалиний», который в «Пулково» столкнулся с самолетом авиакомпании S7, благополучно прибыли в Калининград резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в калининградском аэропорту Храброво. В результате касательного столкновения двух самолетов пострадавших нет, разлива топлива не последовало. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
2020-06-14T18:33:50+03:00
2020-06-14T18:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 14 июня 2020
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