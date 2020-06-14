Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер

Требования действуют с июня. Новые правила введены Роспотребнадзором для возобновления работы гостиниц. В них указано, что отели должны размещать гостей «преимущественно одноместно или семейно», пишет «Российская газета». По информации издания, отели обязаны будут доказать представителям ведомства, что снявшие у них номера пары официально состоят в семейных отношениях.

Требование Роспотребнадзора в первую очередь ударят по бюджетным отелям и хостелам, сказал в интервью «Эху Москвы» отельер, владелец гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Однако отметил, что лично не видел таких указаний ведомства.

В свою очередь президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил в интервью «Российской газете», что заехать в отель может пара, но не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, при этом они имеют право находиться в одном номере. По словам Ламшина, вместе смогут проживать друзья, которые постоянно общаются.

Роспотребнадзор также рекомендовал персоналу гостиниц мерять температуру каждый день утром и вечером и не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.