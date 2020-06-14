Полное снятие всех ограничений станет возможным в Москве не раньше, чем через два месяца

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Но, по его словам, многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса в городе. Напомним, с 16 числа в столице будут открыты летние веранды в кафе, полностью же общепит заработает не ранее 23 июня.
2020-06-14T18:10:20+03:00
2020-06-14T18:10:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:10, 14 июня 2020
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