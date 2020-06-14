Патриарх Кирилл сам станет настоятелем главного храма Вооруженных сил в подмосковной Кубинке

Об этом он заявил после освящения храма и первого богослужения в нем. Храм построен за полтора года. Высота собора вместе с крестом составляет 95 м. Выше него только храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор.

В оформлении Главного храма Вооруженных Сил России по замыслу авторов идеи его создания отражено много символов. Как рассказал в эфире телеканала «Звезда» скульптор храма Вооруженных Виталий Шанов, помимо этого нужно было создать одновременно утилитарные, но также символичные вещи, к примеру, дверные ручки. По словам Виталия Шанова, в символике храма необходимо было создать «точку напряжения», олицетворяющую зло, с которым боролись русские воины.