Россия будет готова к появлению гиперзвукового оружия в других странах

В этом заверил Владимир Путин. По его словам, наша страна «сможет приятно удивить партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с ним». Ничего нового Путин не сказал, — полагает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. По его словам, контргиперзвуковое оружие имеется в нашей стране давно.

Сегодняшнее заявление Путина можно считать ответом на вчерашнее выступление американского президента Дональда Трампа в военной академии Вест Пойнт. По его словам, США активно обновляют свой арсенал вооружения и, в частности, получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты — в 17 раз быстрее, чем самые быстрые мировые аналоги и способные поражать цели на расстоянии более 1,5 тыс. км с отклонением 35 см. Москва и Вашингтон не первый раз обмениваются воинственными заявлениями.

О разработке в России новейшего гиперзвукового оружия, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал», Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018. Многочисленные видеоролики с демонстрацией возможности вооружений сопровождали презентацию. В Пентагоне назвали неоспоримой защиту страны от российского гиперзвукового оружия. В конце прошлой осени Россия продемонстрировала США, как его назвали в Москве супероружие — ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым ядерным крылатым блоком. За несколько месяцев до этого несколько военно-промышленных компаний США заключили с Пентагоном контракты на разработку проектов перехватчиков для борьбы с гиперзвуковым оружием, подобным «Авангардам».

Во время послания Федеральному собранию в начале года президент Путин снова объявил, что Россия разрабатывает оружие нового поколения. Он утверждал, что другим ведущим странам мира его еще только предстоит создать. Вскоре президент США Дональд Трамп сказал, что у его страны есть «ракеты, способные долетать до цели в разы быстрее обычных, и их много». Вашингтону это необходимо для противодействия Москве, отметил хозяин Белого дома. Пентагон также объявил о планах начать в этом году испытания гиперзвукового оружия. Его США решили в частности установить на свои подлодки. Кульминации война заявлений достигла в прошлом месяце, когда Трамп объявил о том, что Штаты работают над созданием, как он выразился «супер-пупер» ракеты.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в твиттере иронически отреагировал на слова Трампа: «Против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся!».

США и Россия, стремятся показать свое превосходство в различных видах вооружений, чтобы доминировать на международной арене. На это обращает внимание американист Михаил Таратута.

О том, что Россия твердо встала на путь милитаризации может говорить и сегодняшнее освящение главного Храма Вооруженных сил в подмосковной Кубинке. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.