Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

Об этом сообщается в документе Министерства спорта России. Основным местом работы экс-фигуриста определен Центр спортивной подготовки сборных команд России. У Плющенко своя академия, которая работает с 2017 года, однако до этого статуса тренера сборной у спортсмена не было.