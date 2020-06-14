Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

Об этом сообщается в документе Министерства спорта России. Основным местом работы экс-фигуриста определен Центр спортивной подготовки сборных команд России. У Плющенко своя академия, которая работает с 2017 года, однако до этого статуса тренера сборной у спортсмена не было.
2020-06-14T17:33:20+03:00
2020-06-14T17:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 14 июня 2020
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