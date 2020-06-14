На водной поверхности подмосковной реки Поля появилось пятно серебристо-коричневого цвета

Как передает «Интерфакс», оно растянулось на 8 км в районе деревни Красные ворота. В настоящее время специалисты специалисты областного Минэкологии и администрации Шатуры отбирают пробы воды и пытаются выяснить источник загрязнения. Предположительно, причиной появления пятна стал аварийный сброс сточных вод из-за обильных осадков последних двух суток. Жалоба на неприятный запах и появление пленки на поверхности реки поступила от местных жителей.
2020-06-14T17:32:14+03:00
2020-06-14T17:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 14 июня 2020
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