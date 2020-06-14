Более 600 представителей российской легкой атлетики нарушили антидопинговые правила с 2000 год

Об этом на онлайн-конференции «Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса» заявил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов.

«В ВФЛА идет огромнейшая работа по созданию базы данных по всем нарушителям антидопинговых правил в легкой атлетике с 2000 года, — сказал Безуглов. — Нами уже выявлено потенциально более 600 человек, которые за этот период были нарушителями антидопинговых правил. Обработана база почти по 300 представителям легкой атлетики начиная с 2004 года. Дисквалификацию отбывают 90 человек, пожизненно дисквалифицировано — десять».

«Есть регионы, которые имеют подавляющее преимущество по числу дисквалифицированных спортсменов. На первом месте Москва с 70 представителями (из 300 проанализированных), потом идет Мордовия (45 человек), Санкт-Петербург и Свердловская область борются за печальное третье место», — добавил Безуглов.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.