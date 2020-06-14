Патриарх Кирилл назначил себя настоятелем храма Минобороны в Кубинке

О своем решении глава РПЦ объявил после торжественной церемонии открытия храма, прошедшей ранее сегодня.

Главный храм Минобороны станет патриаршим собором – православный предстоятель будет иметь там особое попечение над богослужениями и пастырской работой. Министр обороны Сергей Шойгу решением патриарха остался доволен и поблагодарил его за кураторство.

Год назад глава РПЦ назначил настоятелем храма главу Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископа Клинского Стефана. Тот уже отреагировал на последние изменения, заявив агентству ТАСС, что Кирилл фактически всегда был настоятелем собора Минобороны, а остальные священнослужители ему лишь помогают.

Ранее сегодня патриарх провел церемонию освящения храма в парке «Патриот», а также совершил там первую литургию. Помимо Шойгу, гостями церемонии стали ректор МГУ Виктор Садовничий, помощник президента Владимир Мединский и ряд других крупных чиновников.

Утверждается, что собор был возведен на добровольные пожертвования. При этом ранее военнослужащие из разных регионов жаловались, что их заставляют сдавать деньги на строительство.