Два самолёта столкнулись на взлётной полосе в петербургском аэропорту

Люди при этом не пострадали. О столкновении двух воздушных судов сообщил один из читателей интернет газеты «Фонтанка.ру». Он прислал фотографию на которой хвост одного самолёта и крыло другого находятся в опасной близости. Мужчина пояснил:«В Пулково самолет S7 на рулении до взлетной полосы сбил крылом хвост другому самолету. Рейс СПб-Иркутск с вылетом в 12:50». В пресс службе аэропорта сообщили что оба рейса задержаны по техническим причинам. Между тем на сайте S7 и вовсе сказано что самолёт уже улетел. Представители авиакомпаний ситуацию пока не комментируют.