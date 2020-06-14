Главный храм Вооруженных сил может стать «символом милитаризма» – политолог Орешкин

Главный храм Вооруженных сил станет символом поворота России к вере, сказал патриарх Кирилл. Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что этот храм станет символом милитаризма. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Патриархия и сам патриарх пытаются спутать понятия веры и понятие милитаризма. Во время войны Гитлер открыл свыше 9 тысяч православных храмов на оккупированных территориях, а Сталин вернул только 718 храмов и только потому, что понял, православный сентимент может быть использован Гитлером более эффективно. Пришлось вернуться к православию — это было в 1943 году. А сейчас мы имеем пример того, как пытаются использовать ту же самую идеологию, для того, чтобы консолидировать нацию», — отметил политолог.

По мнению Д.Орешкина, это «игра с общественным мнением». «Потому что ничего хорошего предъявить обществу нечего. Никаких особенных успехов у нынешней России нет, она проигрывает по всем направлениям Западу, и остается только опираться на Победу, которая состоялась более 70 лет назад», — сказал он.

Сегодня в Кубинке на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» прошло освящение собора во имя Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил РФ патриархом Московским и всея Руси Кириллом.