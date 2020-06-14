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16:36, 14 июня 2020

Дональд Трамп не будет больше смотреть матчи сборной США по футболу

Президент недоволен решением Американской федерации футбола разрешить игрокам вставать на одно колено во время исполнения национального гимна. Нововведение появилось на фоне массовых протестов, вызванных смертью чернокожего Джорджа Флойда, не стихающих уже две недели.



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