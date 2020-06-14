Дональд Трамп не будет больше смотреть матчи сборной США по футболу

Президент недоволен решением Американской федерации футбола разрешить игрокам вставать на одно колено во время исполнения национального гимна. Нововведение появилось на фоне массовых протестов, вызванных смертью чернокожего Джорджа Флойда, не стихающих уже две недели.
2020-06-14T16:36:56+03:00
2020-06-14T16:36:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 14 июня 2020
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