Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральских авиалиний» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте «Фонтанка», пострадавших нет, разлива топлива не произошло. Пассажиров «Уральских авиалиний» отправят из Пулково другим рейсом. Другой борт сейчас осматривают специалисты. Пассажиры этого рейса ожидают вылета в здании аэропорта.
2020-06-14T16:33:46+03:00
2020-06-14T16:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 14 июня 2020
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