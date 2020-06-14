Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральских авиалиний» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте «Фонтанка», пострадавших нет, разлива топлива не произошло. Пассажиров «Уральских авиалиний» отправят из Пулково другим рейсом. Другой борт сейчас осматривают специалисты. Пассажиры этого рейса ожидают вылета в здании аэропорта.