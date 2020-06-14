Крупнейшая бюджетная авиакомпания Великобритании EasyJet завтра возобновляет рейсы

Они были приостановлены из-за пандемии в конце марта. Первый рейс должен быть совершен из лондонского аэропорта Гатвик в шотландский Глазго.На начальном этапе большинство рейсов EasyJet будет совершать в пределах Великобритании, затем рейсы будут возобновлены во Франции, Швейцарии, Португалии и Испании.