Крупнейшая бюджетная авиакомпания Великобритании EasyJet завтра возобновляет рейсы

Они были приостановлены из-за пандемии в конце марта. Первый рейс должен быть совершен из лондонского аэропорта Гатвик в шотландский Глазго.На начальном этапе большинство рейсов EasyJet будет совершать в пределах Великобритании, затем рейсы будут возобновлены во Франции, Швейцарии, Португалии и Испании.
2020-06-14T16:04:41+03:00
2020-06-14T16:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 14 июня 2020
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