Схиигумен Сергий (Николай Романов) записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу

Ранее настоятель был отдан под церковный суд за ослушание и спорные публичные выступления.

В своем видеообращение опальный настоятель рассказал, что ему запретили служить, исповедовать, читать молитвы для больных людей, осталось только «обратиться к врачам и отрезать мой язык». Также отец Сергий сообщил, что не покинет стены монастыря, даже если придут выгонять с полицией и Росгвардией.

Весной этого года схиигумену Сергию было запрещено проповедовать за его неоднозначные высказывания. В частности, настоятель отрицал наличие коронавируса и проклинал тех, кто закрывает из-за пандемии храмы. Сергий нарушил запрет и вновь выступил с резкой видеопроповедью. После ее появления на сайте Екатеринбургской епархии был опубликован указ митрополита Кирилла о том, что деятельность схиигумена Сергия рассмотрит епархиальный суд. Заседание которого должно состояться после прекращения ограничений в связи с COVID-19.

Сергий является духовником известных в России личностей. В прошлом к нему часто ездила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Отец Сергий также считается духовником хоккеиста Павла Дацюка.