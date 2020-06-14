Многие россияне неверно восприняли отмену режима изоляции, это утверждают специалисты Минздрава

В ведомстве предупредили, что это может привести к новой волне заражённых коронавирусом.

Требования соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски остаются, но многие их не выполняют. Главного пульмонолога Минздрава, который объявил об этом, больше всего беспокоит поведение молодых людей. Сергей Авдеев отметил, что они собираются на улицах городов группами и общаются без средств защиты. Потом молодые люди приходят домой, где их цитата «ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, которым новая инфекция угрожает больше всего». Рост числа контактов может привести к увеличению количества новых случаев заболевания коронавирусом, предупредил главный пульмонолог Минздрава. Он призвал людей, которые не носят маски, прежде всего молодежь следовать советам врачей и Роспотребнадзора. И надевать еще перчатки в помещениях вне дома. Накануне глава минздрава Михаил Мурашко назвал основными способами защиты от коронавируса соблюдение масочного режима россиянами наряду с социальной дистанцией и мытьем рук.

По данным оперативного штаба за минувшие сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых приближается к пятисот тридцати тысячам. За сутки умерли 119 пациентов, с начала эпидемии в стране скончались почти 7 тысяч человек.