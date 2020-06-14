Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке Амбарная рядом с Норильском превышена в 52 тысячи раз

Это стало известно после взятия проб из реки и прилегающей к ней территории, сообщает «Радио Свобода». В конце мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ, в результате которой 20 тысяч тонн дизельного топлива попало на дорогу, потом в две реки. Общая площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.