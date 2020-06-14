Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Это объявил премьер-министр Педро Санчес. По его словам, туристический сектор, на долю которого приходится более 12% ВВП, является ключевым для Испании при восстановлении экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Санчес сказал, что сначала откроются границы внутри ЕС, а потом уже с третьими странами