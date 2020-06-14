Пассажиры и члены экипажей не пострадали при столкновении двух самолетов в «Пулково»

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что в аэропорту Петербурга во время руления лайнера S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета «Уральских авиалиний», стоявшего в очереди на вылет. В пресс-службе авиакомпании S7 добавили, что по данному инциденту будет проведено расследование, передает ТАСС. Пассажиры должны были вылететь в Калининград и Иркутск.