Пассажиры и члены экипажей не пострадали при столкновении двух самолетов в «Пулково»

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что в аэропорту Петербурга во время руления лайнера S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета «Уральских авиалиний», стоявшего в очереди на вылет. В пресс-службе авиакомпании S7 добавили, что по данному инциденту будет проведено расследование, передает ТАСС. Пассажиры должны были вылететь в Калининград и Иркутск.
2020-06-14T15:35:19+03:00
2020-06-14T15:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 14 июня 2020
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