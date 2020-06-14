В Карачаево-Черкессии возбудили уголовное дело из-за публикаций о занижении статистики по коронавирусу

Это пишет издание «Кавказский узел» со ссылкой на сотрудников блогов в «Инстаграме» «Политика 09» и «Черный куб». Именно эти аккаунты фигурирует в сообщении СК о возбуждение дела по статье о распространении заведомо ложной информации. В федеральной статистике по коронавирусу Карачаево-Черкессия находится на 59 месте. При этом врачи республики ранее жаловались на переполненность больниц и просили открыть военно-полевые госпитали для лечения коронавирусных больных.