Разрабатываемое гиперзвуковое оружие, о котором рассказал российский президент, уже давно существует – эксперт

Россия разрабатывает контргипперзвуковое оружие, о чем рассказал президент Владимир Путин. Между тем, как отметил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, такое оружие существует в нашей стране довольно давно.

«Это гиперзвуковое оружие существует уже лет 50, и развернуто вокруг Москвы. Называется система ПРО. Любое оружие можно совершенствовать, это включает создание разных лазерных систем. И у нас их создают», — сказал эксперт.

П.Фельгенгауэр добавил, что аналогичные системы стоят и в других странах, в частности в США.

Ранее в интервью в программе «Вести недели» президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, которое может появиться у других стран.