В Ереване задержаны более 90 участников акции у здания Службы национальной безопасности. Они протестовали против доставки на допрос лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Утром в его доме прошел обыск по делу о нелегальном игорном бизнесе с ущербом государству на 60 миллионов долларов. В партии Царукяна заявили, что ее лидер передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.