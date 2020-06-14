В Ереване задержаны более 90 участников акции у здания Службы национальной безопасности. Они протестовали против доставки на допрос лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Утром в его доме прошел обыск по делу о нелегальном игорном бизнесе с ущербом государству на 60 миллионов долларов. В партии Царукяна заявили, что ее лидер передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.
2020-06-14T15:03:32+03:00
2020-06-14T15:03:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 14 июня 2020
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