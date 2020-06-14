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15:03, 14 июня 2020

Сотрудницу Центра помощи людям с аутизмом избил сосед

Женщина якобы поцарапала дверь инвалидной коляской.

О произошедшем в своём фейсбуке рассказала основательница центра реабилитации для людей с аутизмом Антон тут рядом Любовь Аркус.

По ее словам на сотрудницу центра Наталью Алексееву напал сосед в парадной. Женщина возвращалась домой вместе с подопечной, которая была в инвалидной Коляске. На лестнице одной из соседок показалось, что колесо коляски поцарапало дверь. Услышав крики, выбежал ещё один сосед. Как пишет Аркус в ответ на извинения мужчина ударил сотрудницу центра в лицо. Разбил очки. В итоге пострадавшая написала заявление в полицию. По словам основательницы Фонда помощи аутистам, этот мужчина уже не раз кричал в окно что не потерпит соседства с такими особенными людьми.

Инцидент произошёл в на лестнице в доме, где центр снимает квартиры для своих подопечных.



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