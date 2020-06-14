Владимир Путин заявил, что поправки в конституцию существенно ограничат полномочия президента

Их критику глава государства считает странной.

Владимир Путин считает необоснованной критику поправок в конституцию партией КПРФ под предлогом появления в стране «диктатуры». Напротив, все будет иначе, уверяет глава государства. Если сегодня президент утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем фактически сам назначает министров фактически, то после принятия поправок ситуация изменится кардинально, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, в предложенном варианте конституции окончательное решение по кандидатуре председателя правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам. В таком случае президент не имеет права их отклонить, пояснил Владимир Путин. И отметил, что согласно проекту поправок, глава государства отдает часть своих полномочий парламенту, а это еще один шаг вперед к демократизации российского общества.

Путин добавил, что в Конституции важно упомянуть вопросы социальной поддержки граждан.