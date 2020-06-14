В Петербурге временный госпиталь для коронавирусных затапливает уже второй месяц – глава МО «Гавань» Вавилина

В Санкт-Петербурге выставочный центр «Ленэкспо», переоборудованный под временный госпиталь для зараженных коронавирусом, в очередной раз затопило. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина, такая ситуация происходит из-за неправильной установки душевых кабин на протяжении двух месяцев.

По ее словам, затопило третий пост, вода уже в помещениях с техникой и под кроватями больных. «Жалобы от пациентов о потопах начались два месяца назад, когда открыли этот временный госпиталь в «Ленэкспо» для лечения легких больных коронавирусом. Я удивлена, что на протяжении 2-х месяцев ничего не сделано для устранения, и почему не было все продумано заранее?», — сказала глава муниципального образования.

Н.Вавилина добавила, что в душевой комнате даже нет сливного отверстия. При этом проверка прокуратуры по факту жалоб нарушений не нашла.



Комментариев со стороны руководства госпиталя и администрации Петербурга пока нет. На переоборудование выставочного центра под временный госпиталь было выделено более 400 миллионов рублей.