Израиль создаст на Голанских высотах поселение в честь Дональда Трампа. Это сообщил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он напомнил, что американский президент признал суверенитет Израиля над этой спорной территорией. Сирия считает Голанские высоты своими.
2020-06-14T14:31:34+03:00
2020-06-14T14:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 14 июня 2020
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