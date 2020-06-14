Израиль создаст на Голанских высотах поселение в честь Дональда Трампа. Это сообщил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он напомнил, что американский президент признал суверенитет Израиля над этой спорной территорией. Сирия считает Голанские высоты своими.