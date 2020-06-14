Власти Великобритании планируют значительно ужесточить наказания за осквернение военных мемориалов

Как сообщила сегодня газета «Санди телеграф», вандалам будет грозить тюремный срок вплоть до десяти лет, если парламент королевства утвердит соответствующий законопроект. Ранее участники акций против расизма и полицейского насилия оставили надписи краской на памятниках Черчиллю и павшим британским солдатам, а также сбросили в реку статую торговца и филантропа Эдварда Колстона, чье богатство было связано с работорговлей.