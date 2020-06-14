Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. Об этом сообщает со ссылкой на ведомство правительственная «Российская газета». Это объясняют угрозой распространения коронавируса. С июня в России действует рекомендации Роспотребнадзора для возобновления работы гостиниц, где говорится, что отели должны размещать гостей преимущественно одноместно или семейно.
2020-06-14T14:30:46+03:00
2020-06-14T14:30:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 14 июня 2020
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