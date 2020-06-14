Владимир Путин назвал странной критику поправок в Конституцию со стороны КПРФ. По словам президента, его власть будет не увеличена, а уменьшена, поскольку часть полномочий главы государства перейдет парламенту, передает «Интерфакс». При этом Путин в телеэфире не стал комментировать поправку о возможности ему остаться на своем посту до 2036 года. Голосование по Конституции пройдет 1 июля, при этом досрочное будет идти 6 дней.