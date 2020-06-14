Глава муниципального округа в Петербурге сообщила о затоплении временного госпиталя для пациентов с коронавирусом. Текут санузлы, вода подступает к кроватям и электропроводам, сказала Нэлли Вавилина. В интервью изданию «МБХ Медиа» она сослалась на пациентов. В конце апреля павильоны выставочного центра «Ленэкспо» переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом в легкой форме, у которых нет возможности изолироваться дома. На эти цели было потрачено 416 миллионов рублей.