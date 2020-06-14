Глава муниципального округа в Петербурге сообщила о затоплении временного госпиталя для пациентов с коронавирусом. Текут санузлы, вода подступает к кроватям и электропроводам, сказала Нэлли Вавилина. В интервью изданию «МБХ Медиа» она сослалась на пациентов. В конце апреля павильоны выставочного центра «Ленэкспо» переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом в легкой форме, у которых нет возможности изолироваться дома. На эти цели было потрачено 416 миллионов рублей.
2020-06-14T14:30:15+03:00
2020-06-14T14:30:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 14 июня 2020
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