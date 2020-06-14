Певец Филипп Киркоров отказался извиниться за видео о десантниках

Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская сказала сетевому изданию «Подъем», что претензии стоит адресовать СТС, поскольку видео было снято для юмористического шоу и Киркоров там выступает исключительно в качестве актера. Видео, в котором Киркоров предстал в образе десантника, в конце мая было опубликовано в его «Инстаграме». Накануне глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал музыканта извиниться за это видео и удалить его из соцсетей.