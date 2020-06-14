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14:03, 14 июня 2020

В России больше не будут брать комиссию за переводы между клиентами одного банка из разных регионов страны

Такое понятие как банковский роуминг кануло в прошлое. Межрегиональная дискриминация потребителей банковских услуг недопустима, так прошлой осенью объяснял инициативу по отмене повышенной комиссии за денежные переводы внутри одной кредитной организации тогда премьер Дмитрий Медведев. Региональные филиалы и подразделения банка — часть внутренней структуры кредитной организации, поэтому переводы между ними нужно считать обычными внутренними — отмечается в пояснении к закону. Запрет на отмену «банковского роуминга» затронул в первую очередь Сбербанк. В апреле он начал заменять комиссии за переводы между физическими лицами подпиской. Клиенты Сбербанка теперь могут ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри кредитной организации без комиссий. Если сумма выше придется платить комиссию или покупать подписку. Межрегиональные переводы станут бесплатными для 90 процентов клиентов. При этом глава Сбербанка Герман Греф не раз говорил, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке может убить конкуренцию в банковском секторе.

Президент Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга» в конце прошлого года.



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