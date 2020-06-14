Визит в Турцию Сергея Лаврова и Сергея Шойгу внезапно отложен. Новая дата согласовывается, сообщили менее получаса назад в российском МИДе без объяснения причин. Министры иностранных дел и обороны должны были сегодня в Анкаре встретиться со своими коллегами.
2020-06-14T14:02:32+03:00
2020-06-14T14:02:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:02, 14 июня 2020
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