Визит в Турцию Сергея Лаврова и Сергея Шойгу внезапно отложен. Новая дата согласовывается, сообщили менее получаса назад в российском МИДе без объяснения причин. Министры иностранных дел и обороны должны были сегодня в Анкаре встретиться со своими коллегами.