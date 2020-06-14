Владимир Путин сегодня сообщил о разработке в России контргиперзвукового оружия. Системы ПВО с такими функциями уже существуют, сказал «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.



Фельгенгауэр добавил, что аналогичные системы есть и в других странах, в частности у США.