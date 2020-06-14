75 военнослужащих азербайджанской армии отправились в Москву для участия в Параде Победы

Азербайджанские военнослужащие отправились в воскресенье в Москву для участия в Параде Победы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, передает ТАСС.

«Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, завершив подготовительные тренировки в Баку, азербайджанские военнослужащие продолжат их в Москве, наряду с парадными расчетами других стран.